Закликаємо до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку ексглави НБУ Гонтаревої, - посольство США

Про це йдеться на сторінці посольства в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми долучаємося до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємося, що компетентні органи притягнуть до відповідальності не тільки винних у нападі на Гонтареву і погрозах їй, але і тих, хто замовив такі напади", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відреагував на серію атак проти Гонтаревої: "Очікуємо негайного розслідування"

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.