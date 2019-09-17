НБУ назвав терором атаки на Гонтареву

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НБУ.

В НБУ назвали переслідування Гонтаревої атаками і на "всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".

"Це вже не низка інцидентів, це – терор. Його мета – залякати реформаторів, минулих і теперішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати", - йдеться в заяві.

У НБУ вбачають неприховану загрозу демократії і реформам в Україні. "І не лише реформам. Це загроза кожному громадянину, його конституційним правам і свободам, гарантом захисту яких має бути держава", - наголошується в заяві.

НБУ вимагає від правоохоронних органів проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників і акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про яких Національний банк раніше передав до правоохоронних органів.

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Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

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У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.