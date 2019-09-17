"Дуже важливою є зустріч у нормандському форматі", - глава ОБСЄ Лайчак про миротворців на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу конкретних кроків для створення такої місії. Я бачу дві несумісні концепції такої місії, чую голоси на її підтримку та проти. Все залежить від домовленостей сторін, якщо вони вважатимуть доцільною таку місію, треба домовитися про мандат, конкретну роль такої місії", - зазначив Лайчак.

Він додав, що якщо сторони домовляться, то міжнародна спільнота підтримає.

Лайчак уточнив, що багато що залежить від зустрічі в нормандському форматі, яку очікують у вересні.

"Дуже важливою є зустріч у нормандському форматі на вищому рівні, тому що вона має дати імпульс всім цим робочим платформам для того, щоб вони знали, яке в них завдання", - сказав глава ОБСЄ.

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