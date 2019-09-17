"Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої

Про це він сказав у коментарі українській службі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Я маячню не коментую", – зазначив Коломойський і порадив звернутися за коментарем "до тих, від кого лунають" звинувачення на його адресу.

Раніше Гонтарева заявила, що на її адресу надходили погрози "від Коломойського і Портнова".

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.