Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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"Це була ініціатива президента, ми займаємося питанням купівлі квартир, крім моряків, яким уже всім купили квартири. Вони проживатимуть в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів, вони будуть з новими квартирами", - сказав він журналістам у вівторок у Києві.

Тимошенко також зазначив, що в одного з моряків були проблеми зі здоров'ям, і Офіс Президента ініціював приїзд ізраїльських фахівців.

"Йому зробили операцію, ізраїльські фахівці приїхали і зробили її на волонтерських засадах", - розповів він.

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7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.