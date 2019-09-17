У межах роботи сесії Генасамблеї ООН Україна продовжить домагатися відновлення суверенітету і територіальної цілісності, - МЗС

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ з приводу початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах дедалi наполегливiших намагань зруйнувати світовий порядок, який заснований на мiжнародному правi i принципах Статуту ООН, лідерство цієї міжнародної організації є критично необхідним", - йдеться в публікації.

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"У рамках роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН продовжимо працювати над реалізацією національних пріоритетів, насамперед у сфері відновлення суверенітету i територіальної цілісності нашої держави", - зазначили в МЗС.

У цьому зв’язку українські дипломати позитивно оцінюють результати голосування 16 вересня щодо включення до проєкту порядку денного 74-ї сесії окремого пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

"Розраховуємо на подальшу підтримку міжнародних партнерів у питаннях припинення збройної агресії проти України й досягнення мирного врегулювання та деокупації Кримського півострова та частини Донбасу", - йдеться в повідомленні.

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Також українські дипломати висловлюють підтримку пріоритетам роботи новообраного Голови сесії Тіджані Мухаммад-Банде щодо сприяння зміцненню миру та безпеки, боротьби із бідністю, розвитку якісної освіти та розбудови інклюзивних суспільств.

"Очікуємо на продуктивні переговори світового співтовариства у рамках загальних політичних дебатів наступного тижня", - заявили в МЗС.

Крім того, у відомстві заявили про готовність зробити активний внесок в успішне проведення у цей період ініційованих Генеральним секретарем ООН і державами-членами "п’яти самітів для людей планети": першого Саміту Цілей сталого розвитку, Кліматичного саміту, а також засідань на найвищому рівні щодо охорони здоров’я, фінансування розвитку та проблематики малих острівних держав.