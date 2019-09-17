Виплата пенсій жителям окупованих територій допоможе об'єднати Україну, - Моніторингова місія ООН з прав людини

Про це заявила глава місії Матильда Богнер під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"Ми з оптимізмом почули, що нове керівництво України прагне задовольнити потреби українців і зміцнити зв'язки з громадянами, які живуть по той бік лінії зіткнення і в Криму", - зазначила вона.

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Богнер наголосила, що ці прагнення мають утілитися в конкретні дії. "Ми готові забезпечити, щоб це здійснювалося відповідно до міжнародних стандартів", - додала вона.

Глава місії зазначила, що керівництво України декларує ідеї єдності. "Поліпшення умов для пересування і забезпечення виплат пенсій усім, хто має на них право, були б конкретними діями, які відображають цю тезу", - підкреслила Богнер.