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17.09.19 16:40

Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прес-служба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої", -йдеться в повідомленні.

"Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів" - наголосив  Баканов.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ 01

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