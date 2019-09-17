Українські паралімпійці завоювали найбільшу кількість медалей на чемпіонаті світу з плавання

Про це повідомив у Facebook президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає Цензор.НЕТ.

Всього у змаганнях, які відбувалися в Лондоні, взяли участь спортсмени з 77 країн.

"Україна завоювала найбільшу кількість медалей серед 77 країн-учасниць: 55, серед яких - 17 золотих, 22 срібні і 16 бронзових. За кількістю золотих медалей нам трохи не вистачило до першого місця", - зазначив Сушкевич.

Крім того, збірна завоювала найбільшу кількість ліцензій для участі в XVI літніх Паралімпійських іграх в Токіо серед країн-учасниць чемпіонату світу. За даними "5 каналу", йдеться про 18 ліцензій.

"Наші спортсмени встановили 3 рекорди світу, 5 рекордів Європи і 9 рекордів чемпіонатів світу", - додав Сушкевич.

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