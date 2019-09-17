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17.09.19 16:45

Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку

17 вересня Європейський парламент схвалив призначення 63-річної Крістін Лагард (Франція) на посаду глави Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європарламенту.

Кандидатки не було в залі пленарних засідань. На запитання європарламентарів вона раніше відповіла письмово, крім того, виступала на відкритих слуханнях, організованих комітетом з економічних та валютних питань 4 вересня.

Кандидатуру президента ЄЦБ затверджує Європейська Рада на восьмирічний термін без права переобрання. У голосуванні візьмуть участь представники країн, що входять у зону євро.

Позиція Європарламенту не є обов'язковою для Європейської ради, але має значну вагу для легітимності кандидата. Телеканал Euronews уточнив, що за Лагард проголосувало 394 європарламентарії, проти - 206, 49 депутатів утрималися.

Якщо Лагард затвердять, вона стане першою жінкою - президентом ЄЦБ.

Повноваження нинішнього глави Європейського центробанку італійця Маріо Драгі закінчуються 1 листопада.

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