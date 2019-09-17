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17.09.19 17:31

Вітаємо рішучість Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт, - посли G7 про підпал будинку Гонтаревої

Група послів країн "Великої сімки" (G7) схвально оцінила реакцію президента України Володимира Зеленського на підпал будинку ексглави Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої.

Вітаємо рішучість Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт, - посли G7 про підпал будинку Гонтаревої

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Група послів G7 вітає рішучість і виражену волю президента Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт", - йдеться в заяві.

Вітаємо рішучість Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт, - посли G7 про підпал будинку Гонтаревої 01

Раніше Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої. А в Офісі Зеленського зажадали від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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