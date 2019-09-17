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17.09.19 17:50

Обшуки на Криворізькій ТЕЦ проводяться у зв'язку з підозрами про зловживання на 80 млн грн, - НАБУ

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП проводять обшуки в приміщеннях низки комерційних компаній і АТ "Криворізька теплоцентраль" (100% належить державі).

Обшуки на Криворізькій ТЕЦ проводяться у зв'язку з підозрами про зловживання на 80 млн грн, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідчу дію санкціоновано і здійснюється в ході розслідування фактів зловживань посадовців держпідприємства під час здійснення господарських операцій Криворізькою теплоцентраллю на загальну суму понад 80 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Попередньо дії посадових осіб Криворізької ТЕЦ оцінюють як привласнення, розтрату і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Якщо провину чиновників підприємства доведуть, їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Обшуки на Криворізькій ТЕЦ проводяться у звязку з підозрами про зловживання на 80 млн грн, - НАБУ 01

Нагадаємо, через заборгованість Криворізької ТЕЦ за газ Кривий Ріг може залишитися без опалення взимку. Загальна сума боргів ТЕЦ становить 1,76 мільярда гривень ($70 млн), з яких компанія має погасити не менше 1,17 мільярда гривень. Також про зрив опалювального сезону в Кривому Розі повідомляв глава Фонду державного майна Віталій Трубаров. Він пропонував для вирішення цієї проблеми проводити переговори з "Нафтогазом".

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