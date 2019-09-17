Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Про це повідомляють Комментарии, передає Цензор.НЕТ.

"У цей четвер, 19 вересня, відбудеться велика зустріч президента з представниками аграрного співтовариства. Будемо обговорювати питання земельної реформи. Президент почув позицію аграріїв про необхідність заборонити продаж землі іноземцям", - пише Андрій Дикун.

Володимир Зеленський відгукнувся на відповідне звернення Всеукраїнської Аграрної Ради, під яким вже підписалося понад 100 000 аграріїв.

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Нагадаємо, що у всіх Регіонах України йде збір підписів під петицією на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців.