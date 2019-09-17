Новий склад української делегації в ПАРЄ сформували, - нардеп Гончаренко

Про це повідомив у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Всього в делегації 12 учасників, 7 із них від партії "Слуга народу" - Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько і Юлія Овчинникова.

Також до складу делегації увійшли Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності", Сергій Соболєв від "Батьківщини" і Юлія Льовочкіна від "Опозиційної платформи - За життя", Леся Василенко від "Голосу" і Дмитро Лубинець від депутатської групи "За майбутнє".

Хто очолить делегацію, поки невідомо.

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