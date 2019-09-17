Без участі США конфлікт в Україні врегулювати не вийде, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив сьогодні в Мінську на зустрічі з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом.

"США могли б сприяти врегулюванню цього конфлікту", - підкреслив Лукашенко.

"Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогодні, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що це азбука дипломатії: якщо не виходить щось у переговірників, то треба включати нові сили.

"Нові ідеї мають з'явитися", - вважає президент Білорусі.

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