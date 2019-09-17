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17.09.19 18:21

Законопроєкт "Про столицю", внесений фракцією "Слуга народу", має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко

Законопроєкт №2143 "Про внесення змін до закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" потребує оцінки європейських фахівців.

Законопроєкт "Про столицю", внесений фракцією "Слуга народу", має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції на форумі Invest in Kyiv Forum 2019, який проходить сьогодні в Києві, передає Цензор.НЕТ

"Зареєстрований законопроєкт "Про столицю" має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, висновки інших міжнародних експертів. Має відбутися громадське обговорення. Я переконаний, у такому вигляді цей законопроєкт ухвалювати не можна! Він руйнує принципи децентралізації та самоврядування, позбавляє киян права обирати владу у своєму місті, а також створить хаос в управлінні столицею. Подібного немає в жодній європейській країні, в жодному європейському місті. Коли люди не впливатимуть на процеси, що відбуваються в місті, а влада не відповідатиме перед городянами, оскільки її призначили", - сказав Кличко.

Мер української столиці також звернувся до депутатів Київської міської ради та заявив, що до початку опалювального сезону в Києві вони мають проголосувати за соціальні питання.

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