Суд взяв під цілодобовий домашній арешт 22-річну підозрювану в підпалі лісу на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури області.

Зазначається, що через підпал горів ліс площею 14 га.

За даними прокуратури, підозрювана вирішила помститися працівникам державного лісогосподарського підприємства за нібито невиплачену зарплату.

"Для цього вона в трьох місцях підпалила суху дикорослих траву, яка перебувала на узбіччі автодороги, в результаті чого виник неконтрольований процес горіння. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а потім - перейшов на ліси Чорнобильської зони. Вогнем знищено залишки рослинності, природний стан ґрунтового покриву і мікроорганізми на площі 14 га", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Знищення або пошкодження лісових масивів". Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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