Карпюк: офіцер ФСБ розповів мені про плани розколоти Україну по Дніпру

Про це Карпюк заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після перевезення у Владикавказ зі мною спілкувалося досить багато офіцерів ФСБ... Був серед них один генерал-лейтенант, який розказував усі ті плани, які вони розробили, як вони реалізуються в Україні Москвою по розвалу нашої країни... Було чітко сказано, що реалізовувався план по розколу України по Дніпру. ЛІвобережжя вони забирають собі, Правий берег віддають Європі або полякам. Тільки не визначилися з Києвом — чи забрати собі, чи віддати", - каже Карпюк.

За його словами, співрозмовник з ФСБ також розповідав, що росіяни "запустили сепаратистські теми" в Бессарабії, в Закарпатті, навіть у Львові.

"Вони розраховували на те, що після Донбасу буде Одеса, буде Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Він (офіцер ФСБ - ред.) був упевнений, що все це реалізується у 2014 році", - зазначив Карпюк.

Проте, додав він, коли на наступній зустрічі запитав офіцера ФСБ про ситуацію в Україні, той сказав, що "ми вирішили запустити перемир'я,.. зараз ідуть мінські перемовини; ми там розробили план урегулювання".

"І я зрозумів — вони програли", - каже Карпюк.

Колишній в'язень Кремля переконаний, що українці здобули перемогу над агресором і зберегли державу завдяки своїй єдності.

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