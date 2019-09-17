Іноземне ділове співтовариство глибоко занепокоєне подіями, пов'язаними з підпалом будинку Гонтаревої, - заява

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Американської торгової палати в Україні.

У повідомленні зазначається: "Бізнес-спільнота занепокоєна останніми подіями в країні. Ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні.

Націоналізація Приватбанку в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи.

Бізнес-спільнота закликає Президента, Уряд та правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від посад та політичних поглядів.

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Забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Національного банку та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом для сталого економічного зростання України також мають бути непохитними пріоритетами всіх гілок влади.

Американська торговельна палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація будуть і надалі підтримувати зусилля НБУ у реформуванні фінансового сектору України та уважно стежити за розвитком подій у цій сфері".

Раніше Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої. А в Офісі Зеленського зажадали від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.