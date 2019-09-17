Іноземне ділове співтовариство глибоко занепокоєне подіями, пов'язаними з підпалом будинку Гонтаревої, - заява

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Американської торгової палати в Україні.
У повідомленні зазначається: "Бізнес-спільнота занепокоєна останніми подіями в країні. Ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.
Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні.
Націоналізація Приватбанку в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи.
Бізнес-спільнота закликає Президента, Уряд та правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від посад та політичних поглядів.
Забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Національного банку та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом для сталого економічного зростання України також мають бути непохитними пріоритетами всіх гілок влади.
Американська торговельна палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація будуть і надалі підтримувати зусилля НБУ у реформуванні фінансового сектору України та уважно стежити за розвитком подій у цій сфері".
Раніше Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої. А в Офісі Зеленського зажадали від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину".
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.