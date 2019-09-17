ДБР допитало п'ятьох звільнених з російського полону моряків

Про це повідомив директор бюро Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Нас цікавлять тільки обставини виходу з порту в Одесі і шлях, який вони пройшли до Керченської протоки. Якщо я не помиляюся, то було допитано п'ятьох моряків", - сказав він.

Труба підкреслив, що ДБР консультується з лікарями про можливість допиту звільнених моряків.

Він також зазначив, що колишнього президента Петра Порошенка з цього провадження не допитували.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за звинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи проти них у Росії закрито не було.