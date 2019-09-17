Один військовослужбовець загинув і двох поранено від початку доби, - штаб

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув. Двоє військовослужбовців зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Новотроїцького у напрямку від Докучаєвська - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Водяного від напрямку Ужівка - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік від Павлополя у напрямку від Українського - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Залізного у напрямку від Залізної Балки - з ручного протитанкового гранатомета;

- поблизу Новотошківського у напрямку Голубовського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі.