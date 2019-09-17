Обвинувальний акт стосовно голови "кримського виборчкому" направили до суду, - Мамедов

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури, "чиновник" звинувачується у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади).

"У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 року і досі обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму. Як приклад, 16 березня 2014 року голова "Виборчої комісії Республіки Крим" забезпечував проведення незаконного "загальнокримського референдуму", яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова. А 8 вересня 2019 року брав участь в організації і проведенні так званих виборів окупаційної "Державної ради Республіки Крим" і місцевих рад", - йдеться в повідомленні.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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