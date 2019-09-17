Причина пожежі в будинку Гонтаревої - навмисний підпал, - поліція

Про це заявив в ефірі "Громадського" керівник пресслужби Нацполіції в Київській області Микола Жукович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо на відео з камер спостереження, що невідома людина перекидала якісь дві валізи через паркан і потім кинула запальний пристрій, внаслідок чого зайнялися ці валізи, і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок", - пояснив він.

Жукович додав, що поки вміст валіз невідомий, здійснюється відповідна експертиза. Крім того, він додав, що слідчі зараз шукають інші можливі відеозаписи, на яких зафіксовано зловмисників.

Читайте також: "Врятувати вдалося кілька речей", - журналістка Миронюк показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої. ФОТОрепортаж

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.