США розглядають варіант ослаблення санкцій проти Білорусі після виборів у цій країні в 2019-2020 роках

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"При досягненні такого прогресу (в ході електоральних кампаній) ми будемо готові обговорювати подальше ослаблення санкцій і поглиблення нашої співпраці", - заявив Хейл журналістам після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Хейл, якого цитує держагентство БелТА, констатував "збереження в США певної занепокоєності в частині демократичного розвитку Білорусі". У цьому плані він підкреслив роль майбутніх парламентських і президентських виборів, які можуть сприяти усуненню такої занепокоєності.

Дострокові парламентські вибори відбудуться у Білорусі в листопаді 2019 року, чергові президентські вибори відбудуться в серпні 2020 року.

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