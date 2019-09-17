Профільний комітет Ради рекомендував депутатам прийняти в цілому зміни до закону про Антикорсуд

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті парламенту.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська висловила сподівання, що в середу Верховна Рада швидко ухвалить цей проект закону, оскільки "він дуже потрібен, на нього чекають судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і всі громадяни України, які давно очікують справедливості в справах топ-корупції".

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 вересня прийняли за основу президентський проект закону №1025 про внесення змін до закону про ВАКС (щодо початку роботи суду).

Згідно із запропонованими змінами, підсудність ВАКС як суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи Вищого антикорупційного суду; до дня початку роботи ВАКС, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювало Національне антикорупційне бюро України та завершено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Усі клопотання й обвинувальні акти у цих справах подають слідчим суддям ВАКС, апеляційні скарги - до Апеляційної палати ВАКС. Якщо справи не розглянуто в першій та апеляційній інстанціях до дня початку роботи суду, такі провадження передають до ВАКС для розгляду в установленому порядку.

Як наголошується у пояснювальній записці до проекту закону, чинна редакція перехідних положень закону про ВАКС може спричинити те, що в Антикорупційний суд має бути передано кримінальні провадження, які розглядають інші суди, наслідком чого буде надходження тисячі кримінальних проваджень, які не стосуються топ-корупції, проваджень, у яких закінчилися терміни давності та які розслідували органи досудового розслідування з порушенням правил підслідності.

За словами представника президента в Конституційному Суді Федора Веніславського, ВАКС "отримає більше ніж 3000 кримінальних справ, які він змушений буде реєструвати, і це паралізує роботу суду".

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, станом на 5 вересня 2019 року (початок роботи суду) лише 5% справ, які має отримати суд, розслідувало НАБУ, і вони стосуються категорії справ про корупцію серед високопосадовців.

Народні депутати проголосували також за скорочення термінів підготовки законопроекту до другого читання.

Читайте також: У Вищий антикорсуд передали вже майже 200 справ