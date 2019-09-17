Північнокорейські моряки відкрили вогонь по російських кораблях, які намагалися їх захопити - трьох росіян поранено

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Медуза.

У результаті зіткнення між кораблями троє російських військовослужбовців зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Пізніше в ФСБ Росії повідомили, що затримали в Японському морі дві рибальські шхуни і понад 80 громадян КНДР, підозрюваних у браконьєрстві.

Через інцидент тимчасового повіреного у справах КНДР Чин Чжон Хьопа було викликано в МЗС Росії.

Російські дипломати зажадали від Пхеньяна "вжити вичерпних заходів", щоб не допустити таких інцидентів у майбутньому.

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