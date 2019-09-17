Росія заборонила в'їзд всім 35 звільненим українцям, - Дінзе

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив адвокат Дмитро Дінзе, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав цю заборону "довічною". Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.

"Я думаю, що заборона на в'їзд в Росію стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", - сказав він.

За словами адвоката, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

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"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", - зазначив Дмитро Діндзе.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.