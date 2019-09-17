Путін назвав Ізраїль російськомовною державою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Таку заяву Путін зробив на конгресі міжнародного єврейського благодійного фонду "Керен ха-Єсод" у Москві

Він зазначив: "Громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані сімейними, родинними, дружніми зв'язками. Це справжня мережева загальна сім'я. Майже два мільйони російськомовних громадян проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою".

Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1 — РБК (@ru_rbc) September 17, 2019

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