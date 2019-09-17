Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка

Про це Рябошапка заявив журналістам, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

"КДКП вирішила наостанок (у зв'язку з реформуванням прокуратури діяльність КДКП припиняється. - Ред.) притягнути до дисциплінарної відповідальності Юрія Луценка. Це сталося в п'ятницю. За що притягли - я, чесно кажучи, не пам'ятаю", - сказав Рябошапка.

Він також пояснив, чому Луценка притягли до відповідальності після його звільнення з посади генпрокурора: "Він не був генпрокурором, але ще залишався в органах прокуратури, тому що його не можна було звільнити, оскільки тривало дисциплінарне провадження. І тільки коли справа вирішилася, його можна звільнити. Але, здається, його ще не звільнено".

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