В офісі Зеленського не підтвердили, що їхній власний представник в Раді зі свободи слова у них працює

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу на інформаційний запит Українських Новин.

Агентство запросило у Офісу копію табеля обліку робочого часу за серпень і за період з 1 по 11 вересня Максима Кречетова, який у низці повідомлень ЗМІ був названий експертом департаменту інформаційної політики Офісу.

У відповідь Офіс не зміг надати копії табелів, оскільки Кречетов не перебуває у трудових відносинах з Офісом.

"За інформацією наданою Департаментом управління персоналом М. Кречетов не перебуває у трудових відносинах з Офісом президента України", - йдеться в повідомленні.

У той же час в повідомленні на сайті президента про установче засідання Ради зі свободи слова та захисту прав журналістів при президентові було сказано, що Офіс представляв Максим Кречетов, причому посада Кречетова та інша інформація в якому статусі він представляв Офіс зазначено не було.

При цьому саме Кречетову в повідомленні приписані слова про необхідність введення Національної прес-карти і формалізації журналістських стандартів та стандартів кожній редакції в рамках саморегуляції журналістів.

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