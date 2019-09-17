Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.09.19 23:16

Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні, - Держдеп США

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні, - Держдеп США

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту США Моргани Ортагус, передає Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Помпео привітав міністра закордонних справ Пристайка з його нещодавнім призначенням і підтвердив підтримку України в проведенні важливих антикорупційних реформ, зміцненні верховенства права та створенні економічного середовища для зростання конкуренції та інвестицій", - йдеться в заяві.

Американська сторона також висловила незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми всі розуміємо, що це територія України", - Помпео про окупацію Криму Росією

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100