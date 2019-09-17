До початку зими для Донбасу потрібно знайти $52 млн, - ООН

Про це розповів на брифінгу у штаб-квартирі ООН речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"ООН і наші гуманітарні партнери терміново закликають знайти $52 млн., аби забезпечити найбільш гострі та термінові гуманітарні потреби із наближенням зими, коли температура знизиться до позначок від -15 до -20 за Цельсієм", - сказав Дюжаррік.

Він додав, що план гуманітарного реагування ООН для України на 2019 рік, який передбачає загальні фінансові потреби на рівні $162 млн., нині наповнений на 32%.

"Близько $16 млн. з коштів, які негайно потребуються нині для захисту цивільного населення, підуть на допомогу жертвам замінування, маркування замінованих територій та розмінування територій до того, як вони вкрилися сніговим покровом", - додав він.

Речник генсека ООН нагадав, що близько 2 мільйонів людей на території, контрольованій українським урядом, живуть на територіях, забруднених мінами та вибуховими пристроями.

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"Кошти також підуть на допомогу 80 тисячам людей, які живуть в межах п’ятикілометрової смуги поблизу лінії зіткнення у східній Україні, задля доступу до медицинських послуг - пересувних медичних команд або для надання людям грошей на дорогу до медичних закладів", - підсумував Дюжаррік.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року в ООН заснували Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні та закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу, які потерпають від збройного конфлікту.

Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) належить до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту швидко, скоординовано та цілеспрямовано.

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