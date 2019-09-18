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18.09.19 08:01

74-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку

Пріоритети України на цій сесії - завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

74-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

На відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він привітав зі вступом на посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада-Банде.

"Генеральна асамблея грає ключову роль як унікальний та незамінний форум, де світ може збиратися разом та досягати прогресу з нагальних тем", - заявив генсек ООН.

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Як повідомлялося раніше, Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Раніше новий президент Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банде заявив, що свою діяльність на цій посаді він присвятить боротьбі з бідністю у світі та забезпеченню доступу до освіти, в тому числі інклюзивної. Саме доступ до освіти новий президент ГА вважає найважливішим завданням людства, оскільки, на його думку, вона є ключем до послаблення ненависті, досягнення порозуміння та рівності.

Тіджані Мухаммад-Банде зробив серйозну академічну кар’єру в політології. Він здобув ступінь бакалавра в університеті Ахмаду Белло у Нігерії, став магістром Бостонського університету в США та доктором філософії у галузі політології в університеті Торонто (Канада).

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