Рябошапка: слідчі і прокурори, які розслідують справи Майдану, зможуть працювати і далі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у відповідь на запитання, що буде з командою слідчих і прокурорів Управління спеціальних розслідувань ГПУ після того, як прокуратура остаточно позбавиться слідчих функцій.

Рябошапка заявив, що продовжувати слідчі функції для дорозслідування "майданівських" справ не будуть, "а що стосується людей, які працюють у цьому департаменті, то вони матимуть можливість перейти як слідчі до Державного бюро розслідувань або залишитися як прокурори в Офісі генпрокурора і здійснювати процесуальне керівництво у цих справах". "Прокурори ж зможуть продовжувати здійснювати процесуальне керівництво у справах, які розслідуватиме вже ДБР, щоб був певний зв'язок, щоб він не розривався", - додав він.

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Нагадаємо, що 17 вересня директор ДБР Роман Труба на зустрічі з депутатами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності сказав, що не відкидає, що слідчі функції прокуратури у справах Майдану можуть бути подовжені для дорозслідування цих справ, або ж слідчі з прокуратури мають перейти до ДБР. Але в обох випадках потрібні зміни до законодавства, оскільки, щоб зберегти їхню команду у ДБР, потрібно брати їх на роботу за спрощеною процедурою, чого зараз у законі не передбачено.

Під час створення ДБР дали 1 рік на передачу справ від прокуратури до ДБР, тому 20 листопада слідчі функції прокуратури припиняються.

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