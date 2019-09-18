Кожен новий президент обіцяє знайти замовника вбивства Гонгадзе, але насправді просто торгується з Пінчуком, - Ромалійська

Про це пише на своїй сторінці у Facebook журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен новий генпрокурор обіцяє довести до кінця справу про замовників. Ось Юрій Луценко на цій справі велику політичну кар'єру зробив - багато років вимагав від генеральної прокуратури розслідувати справу про замовників Гонгадзе. Але - коли став генпрокурором, справу було вчергове поховано", - написала вона.

"Кожен новий президент обіцяє розслідування. Але фактично кожен просто торгується з одним з найвпливовіших українських олігархів - зятем Кучми Віктором Пінчуком. Просто пам'ятаймо про це", - додала журналістка.

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Нагадаємо, у квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

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Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства Гії почалися широкомасштабні протестні акції відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

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21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.