Підпал будинку Гонтаревої: Рябошапка пообіцяв провести в середу нараду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"Наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що кримінальне провадження порушено за фактом умисного знищення майна, його розслідування взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.