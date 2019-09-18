Справа Плотницького: суд заслухав записи переговорів терористів

З аудіозаписів стали відомі нові обставини трагедії. Про це повідомив адвокат сімей загиблих військовослужбовців Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, з розмов терористів зрозуміло, що безпосереднє керівництво операцією зі збиття українського літака здійснював заступник командира батальйону "Зоря" Андрій Партушев. Також він давав команди про прохід через КПП групи російських військових, і саме йому безпосередньо перед збиттям літака доповідали, що в аеропорту йде бій.

"Ми слухали розмови бойовиків, і вони кажуть, що за 20 хвилин до планованого приземлення літака в аеропорту розпочався бій. Між ким і ким – питання відкрите. Бойовики кажуть, що нібито між українськими підрозділами. Але в будь-якому разі, та наземна група "Славутич", яка мала забезпечувати безпеку польоту з землі, не могла це зробити. І це важлива обставина. У справі генерала Назарова цієї інформації не було, вона з’явилась у справі Плотницького. Я вважаю, цю інформацію мала б вивчити експертиза, яка триває, по суті, вже другий рік", – сказав Віталій Погосян.

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Адвокат потерпілих також повідомив, що зараз у "справі Плотницького" триває вивчення матеріалів, після - буде допит потерпілих. На його думку, розгляд справи затягнувся через проблеми з адвокатами із системи безоплатної правової допомоги, які мають здійснювати захист обвинувачених: через їхню неявку раніше не відбулося близько десяти засідань.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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