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18.09.19 07:37

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб

17 вересня збройні формування РФ та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Залізного - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Новотошківського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;
- поблизу Луганського - з автоматичного гранатомета.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, двоє - зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб 01

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