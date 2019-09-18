Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета;

- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Залізного - з ручного протитанкового гранатомета;

- поблизу Новотошківського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;

- поблизу Луганського - з автоматичного гранатомета.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, двоє - зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.