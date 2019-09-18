Проявив компетентність під час реформи поліції, - Пристайко пояснив, чому Зеленський залишив Авакова головою МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Die Welt.

"Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду", - заявив Пристайко.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним з найскладніших під час формування Кабінету міністрів.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на пів року. За його словами, за цей час міністр МВС має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.