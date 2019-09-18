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18.09.19 07:51

Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор

У разі ще одного агресивного кроку з боку Росії, вона може бути виключена з міжнародної фінансової системи.

Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю грузинському Першому каналу.

"Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використати. Ця санкція - плата для Путіна", - сказав Тейлор.

На думку повіреного, в Кремлі навряд чи очікували, що санкції протримаються так довго і розраховували, що "попрацюють з деякими країнами, ми знаємо, про кого йдеться, і санкції будуть скасовані". Тейлор зазначив, що замість цього санкції були продовжені.

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Водночас Тейлор заявив, що чинних нині санкцій недостатньо: "протягом цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим".

12 вересня Євросоюз на шість місяців продовжив дію санкцій проти Росії.

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