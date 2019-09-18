Зеленський хоче досягти справжнього прогресу в ситуації на Донбасі протягом півроку, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt.

"Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться та буде тиснути на свій уряд погодитись з агресією. Але такого не сталося", - сказав він.

Він зауважив, що санкції допомагають росіянам рухатися в "правильному напрямку".

"І навіть якщо західні санкції не є ідеальними і коли нашим західним партнерам стає все важче їх утримувати, вони завдають шкоди економіці Росії. І це змушує росіян рухатись у правильному напрямку", - зазначив глава МЗС.

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Крім того, Пристайко пояснив намір Зеленського розширити "нормандський формат" за рахунок Великої Британії і США.

"Президент Володимир Зеленський цим хотів дати зрозуміти, що ми не можемо чекати ще п’ять років. І якщо ми скоро не побачимо прогрес у Нормандському процесі, то ми будемо вживати нових заходів, щоб змінити наявну динаміку. Але це не означає, що ми підемо діяти наодинці. Ми будемо залишатись у діалозі з нашими партнерами та пропонувати зміни, які, сподіваємось, що принесуть більшу ефективність процесу", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції.