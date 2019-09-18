Рада сьогодні розгляне скасування закону про імпічмент, законопроєкти про Антикорсуд і зменшення тиску на бізнес

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, президентський законопроєкт №1025 "Про внесення зміни до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду) передбачає, що підсудність ВАС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду.

Законопроєкт №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" пропонує виключити з Кримінального кодексу статтю 205, відповідно до якої визнається кримінально карним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

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При цьому першим питання, згідно з порядком денним, у середу заплановано розгляд проєкту постанови №1012-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", яку зареєстрував депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. Сам закон про імпічмент Рада ухвалила 10 вересня.

Окрім того, друге читання в парламенті мають пройти законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (№1050) і "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" (№1084).

Окремим блоком питань передбачено розгляд питань ратифікації.

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У середу депутати працюватимуть у пленарному режимі протягом ранкового засідання, що триватиме до 14:00. На решту дня запланована робота парламентаріїв у комітетах, фракціях і групах.