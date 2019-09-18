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18.09.19 09:34

Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко

Видача Росії фігуранта справи про збиття малайзійського літака рейсу MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю "Die Welt", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не могли спокійно дивитися, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. Такі, як видача Цемаха. І ми усвідомлюємо, що наше рішення було складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема, Нідерландів", - сказав Пристайко.

Міністр розраховує на розуміння з боку міжнародних партнерів вимушеності такого кроку.

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Пристайко зазначив, що Україна у взаємодії з Міжнародною слідчою групою (JIT) зробила все, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства.

"Російська Федерація має виконувати свої зобов'язання відповідно до Резолюції РБ ООН №2166 і співпрацювати зі слідством. А практика арештів українських громадян і взяття їх у заручники, щоб потім шантажувати Україну і міжнародну спільноту має бути припинена", - підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.

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