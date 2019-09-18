Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.09.19 09:36

Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що очікує зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН.

Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спілкувалися з державним секретарем США Майком Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності і критично важливих реформ. Я очікую нашої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми всі розуміємо, що це територія України", - Помпео про окупацію Криму Росією

Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100