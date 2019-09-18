"Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"Я - банкір, який працює за Базельськими принципами, який для всіх банків робив однаковий стрес-тест, однакові критерії, всіх однаково змушував докапіталізувати їхні структури. Програма рекапіталізації була однаковою для всіх, підкреслюю", - заявила Гонтарева, відповідаючи на запитання, чи намагалися колишні власники з нею домовитися ще на етапі націоналізації Привату.

"Я не знаю, як так можна, коли в банк внесли 155 мільярдів - там навіть не діра в капіталі була, там не було активів. Пам'ятаєте він казав, що Порошенко хотів відібрати у нього "1+1"? Після цього виходить Ткаченко і каже, що каналу "1+1" ніколи не було в заставі "Приватбанку". Так ось, в цьому банку не те що "1+1" не було, там навіть елементарно жодної заправної станції не було! Не було активів взагалі. Це була "піраміда". А тепер у новому інтерв'ю він уже розповідає, що Гонтарева - месія, яка увійшла в змову з американцями і вирішила вбити олігархів", - розповіла ексглава НБУ.

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Вона зазначила, що скасувати націоналізацію просто.

"Достатньо рішення суду. А наші суди ви знаєте. Якщо Коломойський ухвалював три рішення в один день ще до першого туру виборів - про націоналізацію, персональні гарантії та пов'язаних осіб, то що йому заважає отримати інші рішення суду, такі ж "липові"? Якщо націоналізація визнається рішенням суду недійсною, робиться реституція, тобто держава забирає 155 мільярдів, і на цьому місці утворюється діра. Нацбанк же не може нічого націоналізувати, Нацбанк може тільки визнати банк неплатоспроможним. Тому є два варіанти: для великих системних банків - звертатися до Мінфіну за націоналізацією, для несистемних - звертатися до Фонду гарантування вкладів. Рожкова сказала ще пів року тому в інтерв'ю, що Нацбанк звертатиметься за повторною націоналізацією. Питання тепер до Мінфіну, чи погодиться він на повторну націоналізацію", - резюмувала Гонтарева.

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Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

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Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.