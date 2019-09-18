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18.09.19 10:17

Три експрацівники Управління патрульної поліції в Дніпрі не подали декларації, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки навмисного неподання декларацій трьома колишніми працівниками Управління патрульної поліції в місті Дніпрі.

Три експрацівники Управління патрульної поліції в Дніпрі не подали декларації, - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами контролю своєчасності подання декларацій виявило ознаки умисного неподання декларацій 3 посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки будуть направлені до Прокуратури Дніпропетровської області для здійснення досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особи, які порушили вимоги закону, колишні працівники Управління патрульної поліції в місті Дніпрі. Посадовці, звільнившись у 2017 році, не подали декларації після звільнення у наступному році.

У пресслужбі НАЗК зазначають, що суб'єктам декларування було повідомлено про необхідність подати декларації протягом 10 днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, чиновники декларації не подали.

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