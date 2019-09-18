Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5%

Витрати держбюджету на Державне бюро розслідувань у 2020 році збільшаться на 70%, на Національне антикорупційне бюро України - на 20%. Про це свідчать дані проєкту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проєкт №2000), який Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з проєктом Держбюджету, витрати на Генеральну прокуратуру зростуть на 5,5%.
Водночас збільшення витрат на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Службу безпеки України та Управління державної охорони не передбачено.