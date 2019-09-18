Трудові книжки мають піти в історію, починаємо винищувати паперовий обіг у держорганах, - Дубілет

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо поступово винищувати паперові процеси в держорганах. Починаємо зі шматка, на який припадає велика частина паперового документообігу, - кадрового (він же HR)", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою Дубілета, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно.

Серед ключових змін він називає заборону подачі документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі.

"Цей захід може видатися занадто суворим. Але, по-перше, нам потрібно прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації в НАЗК в електронному вигляді всі і так подають, ЕЦП у всіх є", - зазначив Дубілет.

Крім того, в планах позбутися копій дипломів, інформації про пов'язані компанії, копій паспортів, подачі автобіографії.

"Трудові книжки мають, нарешті, піти в історію. Це, до речі, оцінить і бізнес. Весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень тощо, - у цифру. У цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, мають залишитися в минулому столітті. Це теж буде корисно для бізнесу", - наголосив Дубілет.

"Дуже спростимо всю логіку погоджень. Блок-схеми, за якими документи "ходять" кабінетами, спростимо і скоротимо в 3-4 рази. Створюємо єдиний реєстр держслужбовців. Зараз HR-інформація розосереджена по різних органах у найрізноманітніших форматах. Це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів", - заявив Дубілет.

За його словами, для цього доведеться змінити кілька законів і постанов, а також впровадити правильні ІТ з особливою увагою до кібербезпеки.

"Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", - пише міністр.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообігу.

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