Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосував лише 101 нардеп, 249 - нардепів утрималися, 14 - проголосували "проти", передає Цензор.НЕТ.

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Першим питанням у ході сьогоднішнього пленарного засідання Рада розглянула проєкт постанови №1012-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", яку зареєстрував депутат з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. Сам закон про імпічмент Рада прийняла 10 вересня.

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Княжицький у своєму виступі розповів, що постанову про скасування прийняття у другому читанні законопроєкту про імпічмент запропоновано через порушення регламенту, допущені під час прийняття закону. Зокрема, не було надано можливості внести пропозиції і зауваження до законопроєкту після прийняття його в першому читанні.

У підсумку, після обговорення, нардепи відмовилися скасовувати ухвалення в другому читанні і в цілому законопроєкту про імпічмент президента.

Нагадаємо, що кілька політичних сил вимагали надати можливість внести правки в цей законопроєкт, оскільки, на їхню думку, прописана в ньому процедура імпічменту є недієздатною. Зокрема, нардеп від "Батьківщини" Власенко заявив: "Закон про імпічмент не робить Президента рівним і не знімає з нього недоторканність". А нардеп від "Голосу" Лозинський зазначив: "Закон про імпічмент не змінює нічого, а лише дублює статті Конституції і окремі положення регламенту".