У проєкті держбюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх одержувачів субсидій, - Соколовська

Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так вона відреагувала на публікації в ЗМІ про зменшення витрат на субсидії, що нібито призведе до скорочення кількості одержувачів у новому опалювальному сезоні.

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Соколовська зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів.

За словами міністра, витрати на субсидії переглянуті вже цього року, і зараз у Держбюджеті-2019 на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо. "Тобто фактично жодного "скорочення" немає. Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій!" - підкреслила Юлія Соколовська.

"Якщо порівнювати із цифрами, включеними у бюджет на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн – справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно, зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам. Тому ще раз підкреслюю: "скорочення" видатків не призведе до скорочення одержувачів!" - резюмувала Соколовська.

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